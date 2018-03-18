Представлен новый китайский электромобиль LvChi Urano

Пока электрокар показан в виде концепта, но в дальнейшем он станет серийным и в планах молодой компании выпускать более полумиллиона таких автомобилей.

В Китае на отдельном мероприятии был показан электрический концепт LvChi Urano. Это роскошный электрокар, для которого уже в Китае строят автомобильный завод.



Пока компания продемонстрировала предсерийную модель, которая на конвейерную линию станет в следующем году.

В Urano установили два электрических мотора с 707-сильной отдачей и 900 Нм крутящего момента, а это позволяет Urano разгонятся от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.



Электрокар на одном заряде способен проехать 690 километров, причем его можно будет заряжать всеми доступными способами – от сети, на станциях быстрой зарядки и на беспроводных зарядных устройствах.

В салоне электрокара установили большой экран на передней панели, 2,3-дюймовый экран панели приборов, а в списке оборудования будет система распознавания лица и голоса.



Компания LvChi к 2021 году планирует представить восемь электрических моделей и все они будут собираться на заводе компании, который сейчас строится в Чанчуне.