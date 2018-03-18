В Норвегии продают роскошный дрэгстер Rolls Royce Silver Shadow

Роскошный Rolls Royce Silver Shad был переделан в дрэгстер, который рассчитан ездить только по прямой, но с комфортом.

В Норвегии на продажу выставили очень необычный Rolls Royce, который оснащен 7,5-литровым V8 от GM, силовым каркасом и роскошным салоном для четырех пассажиров.

Rolls Royce Silver Shadow был полностью переделан для скоростных заездов. В нем сделали силовой каркас, а в салоне установили 4 кресла и держатель для винных бутылок. За роскошный дрэгстера просят около 93 000 евро, что в пересчете почти 6,6 млн рублей.