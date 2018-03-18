Российский офис японской компании опубликовал данные по продажам автомобилей за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Toyota в России в феврале выросли на 3%.

Объём реализованных машин марки составил 6 522 экземпляра. Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первых двух месяцев 2018 года, когда было реализовано 11 673 авто, что на 15% больше.

В рейтинге самых популярных автопроизводителей на российском рынке компания заняла седьмую строчку, а доля компании составила 5,9%.

Самым востребованным автомобилем марки стал бизнес-седан Camry, который разошелся тиражом в количестве 2 145 единиц, что на шесть процентов больше.

Вторым самым продаваемым стал кроссовер RAV4, результат которого составил 2 060 проданных штук, что на 8% меньше.