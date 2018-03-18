Volkswagen Arteon станет большим семейным универсалом‍

Большой купеобразный седан Volkswagen Arteon в 2018 году получит еще одну модификацию, об этом рассказали на ежегодной пресс-конференции глава Volkswagen Херберт Дисс.

По словам представителя немецкой компании Arteon будет выпущен в кузове Shooting break, а это будет самый просторный автомобиль в своем классе.

Подробностей про новый пятидверный Arteon пока не раскрывают, но стоит отметить, что в данном сегменте конкуренции практически нет, и сейчас подобные автомобили предлагают только в Mercedes-Benz.

Напомним, купеобразный седан Arteon был представлен на Женевском автосалоне. Модель пришла на смену утратившего свою популярность Volkswagen Passat CC.