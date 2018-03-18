Toyota раскрыла характеристики новой Camry для России‍

Седан, сборка которого будут налажена в Санкт-Петербурге, в РФ предложат с 2,0-литровым 150-сильным мотором, а также 2,5 и 3,5-литровыми 181 и 249-сильными ДВС.

Первых два двигателя будут предлагаться с уже знакомым по предыдущему поколению 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный мотор получит новую 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Стоит отметить, что новое поколение Toyota Camry уже создано на новой платформе TNGA, а это значит, что она не будет иметь ничего общего с Camry текущей генерации.

В списке оснащения самого популярного в России бизнес-седана появятся светодиодная оптика, новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей и 7-дюймовый экран бортового компьютера на панели приборов.

Также будут доступны системы: предупреждения о фронтальном столкновении, распознавание пешеходов и экстренного торможения, и адаптивный круиз-контроль. Точной даты продаж нового поколения Camry пока не называют.