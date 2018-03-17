Смертельное ДТП в Краснодаре — в столкновении с грузовиком погиб водитель Mercedes

Смертельное ДТП в Краснодаре произошло в ночь на 17 марта на ул. Школьной. В столкновении с грузовиком погиб водитель Mercedes.

Дорожная авария с трагическим исходом произошла в ночь на 17 марта на ул. Школьной в Краснодаре.

Как выяснили инспекторы ГИБДД по г. Краснодару, автомобилист на Mercedes превысил скорость во время езды по ул. Школьной от ул. Восточно-Кругликовской к ул. Филатова.

Водитель вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль.

В результате столкновения погиб на месте водитель легковушки, а его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель грузовика.