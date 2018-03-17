Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и велосипеда произошло в Иванове на проспекте Ленина.
Ивановский велосипедист «открыл сезон» и врезался в «Рено»
17.03.2018 23:23
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Ивановский велосипедист «открыл сезон» и врезался в «Рено». Эта курьезная авария произошла на перекрестке Ленина и Громовая врезался в автомобиль марки «Рено Логан».
Как видно на кадрах видеозаписи, сначала реакция участников ДТП была очень негативной. Автомобилист был очень удивлен, увидев в снегопад велосипедиста. Впрочем, водители решили дело мирным путем, а в аварии никто не пострадал.
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