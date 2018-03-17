Жуткое лобовое ДТП произошло сегодня утром на Октябрьском мосту в Череповце, при этом пострадали три человека.
Жуткое лобовое ДТП на Октябрьском мосту, пострадали три человека
17.03.2018 23:04
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Сегодня утром, в 08:45, на Октябрьском мосту в Череповце произошла страшная авария, которую спровоцировал 46-летний водитель автомобиля «УАЗ». Во время движения в сторону Зашекснинского района он выехал на встречку, где врезался в «Ниссан-Тиида».
В результате столкновения автомобили разбились всмятку, три человека получили травмы. Пострадал водитель «УАЗа», у него тупая травма живота. 28-летний мужчина за рулем «Ниссана» получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер и закрытый перелом лодыжек.
13- летняя девочка-пассажирка иномарки получила ушибленную рану грудной клетки.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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