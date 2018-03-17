Жуткое лобовое ДТП на Октябрьском мосту, пострадали три человека‍

Жуткое лобовое ДТП произошло сегодня утром на Октябрьском мосту в Череповце, при этом пострадали три человека.

Сегодня утром, в 08:45, на Октябрьском мосту в Череповце произошла страшная авария, которую спровоцировал 46-летний водитель автомобиля «УАЗ». Во время движения в сторону Зашекснинского района он выехал на встречку, где врезался в «Ниссан-Тиида».

В результате столкновения автомобили разбились всмятку, три человека получили травмы. Пострадал водитель «УАЗа», у него тупая травма живота. 28-летний мужчина за рулем «Ниссана» получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер и закрытый перелом лодыжек.

13- летняя девочка-пассажирка иномарки получила ушибленную рану грудной клетки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.