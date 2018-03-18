Эксперты назвали Топ-5 самых проблемных кроссоверов 2018 года в России‍

Несмотря на всю популярность кроссоверов и внедорожников мировые производители никак не могут сделать дорогой и качественный автомобиль и доказательством тому рейтинг американских экспертов Consumer Reports, которые назвали самые ненадежные автомобили.

Из общего списка журналисты «АвтоВзгляд» выбрали модели, которые есть в РФ и из них сделали ТОП-5 самых ненадежных авто.

Как ни странно, но в него попали премиальные модели и возглавил этот список электрический кроссовер Tesla Model X, у которого как оказалось очень много недостатков и среди них есть недочеты по кузову и работе оборудования.

Далее по списку большой кроссовер Cadillac Escalade, у которого есть такие недостатки, которые нельзя встретить даже на бюджетных моделях.

Третье место в списке принадлежит новому Volvo CX90. Автовладельцы в этой модели жалуются на работу электроники. Также в список попал первый кроссовер Jaguar — F-Pace и Mercedes-Benz GLC.