В BMW и Audi откажутся от 12-цилиндровых двигателей

Руководство немецких компаний намерено отказаться от использования 12-цилиндровых мотором, а причиной этому является ужесточение экологических норм.

Компания Audi предложит такой двигатель в модели Audi A8 нового поколения и она станет последней в модельном ряду с таким двигателем, так как в дальнейшем его использовать уже не будут.

Также производитель в дальнейшем откажется и от десятицилиндрового двигателя, который приводит в движение спорткар R8.

В качестве альтернативы этим моторам планируется использование 6 и 8-цилиндровые агрегаты. В компании BMW откажутся от би-турбо мотора V12, используемого в топовых варианта флагманского седана M760i и M760Li.

По предварительным данным, этот двигатель уже не будут устанавливать в автомобили в следующем году, когда обновится «семерка».