Экс-инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16

Инженер Клаудио Дзамполли, который ранее работал в компании Lamborghini рассказал, что намерен собирать 30-летний суперкар с мотором V16.

В частности речь идет о модели Cizeta V16T, которая впервые появилась в начале 90-х. Какова будет стоимость суперкара не сообщается, но последняя цена за машину в 2006 году составляла 849 тысяч долларов.

В основе этого суперкара располагается пространственная рама с соовой структурой. Заденеприводный суперкар был оборудован 16-цилиндровым двигателем, который создавался из двух восьмицилиндровых двигателей Lamborghini Urraco.

Мощность силовой установк5и составляет 540 л.с., а в паре с двигателем предлагалась механика. Разгон автомобиля до сотни занимает четыре секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 328 км/ч.