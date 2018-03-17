Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели авто

Британский автопроизводитель подал заявку на регистрацию нового названия для своего автомобиля. Это будет название Varekai, но для какого именно автомобиля оно было зарегистрировано сейчас неизвестно.

Впрочем, не стоит исключать и тот вариант, что торговый знак был запатентован на будущее и не обязательно он может быть использован в целом.

При этом есть предположение, что торговый знак будет для электрокара компании, который будет предлагаться под маркой Lagonda.

Под этой маркой в Женеве дебютирован концепт, а в целом планируется выпуск целого семейства.