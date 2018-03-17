Британский автопроизводитель подал заявку на регистрацию нового названия для своего автомобиля. Это будет название Varekai, но для какого именно автомобиля оно было зарегистрировано сейчас неизвестно.
Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели авто
17.03.2018 19:45
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Впрочем, не стоит исключать и тот вариант, что торговый знак был запатентован на будущее и не обязательно он может быть использован в целом.
При этом есть предположение, что торговый знак будет для электрокара компании, который будет предлагаться под маркой Lagonda.
Под этой маркой в Женеве дебютирован концепт, а в целом планируется выпуск целого семейства.
Компания Aston Martin представила роскошный концепт Lagonda Vision
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