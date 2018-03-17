Назван ТОП-5 самых популярных японских внедорожников с пробегом в России

На российском вторичном рынке среди японских кроссоверов и внедорожников наибольшим спросом пользуется Toyota Land Cruiser Prado .

Российские аналитики рассказали, какие представители SUV на вторичном рынке больше всего привлекают россиян.

Оказалось, что в прошлом месяце наибольшим спросом пользовался Toyota Land Cruiser Prado, который за месяц разошелся тиражом в количестве 2 982 ед. (-11%).

Второе место принадлежит Toyota RAV4, который не очень сильно отстал от лидера – 2 757 ед. (+1,5%). Замыкает тройку лидеров Nissan X-Trail – 2 274 ед. (+2,8%).

По данным «Автостат Инфо», еще в России в феврале приобрели Nissan Qashqai – 2 176 ед. (+10,3%) и Honda CR-V – 1 934 ед. (-3,1%).

Стоит отметить, что самым популярным на вторичном рынке внедорожником считается LADA 4х4. В феврале на нем свой выбор остановило 6 504 россиянина.