Как известно «вазовцы» работают над обновленной версией Lada Granta, которая ранее уже попадала в объективы камер и имела защитную пленку зеленого цвета.
Обновленную Lada Granta FL снова заметили на дорогах
17.03.2018 19:01
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Между тем в Сети оказались другие снимки фейслифтинговой Гранты, которую заметили все также в камуфляже на дорогах общего пользования.
Если присмотреться, то на снимках заметно, что форма багажного отделения автомобиля немного поменяется и ожидается, что объём багажника станет больше.
В передней части автомобиль получит оформление подобное Весте. Номер будет перенесен на крышку багажника, а в салоне ожидают появление новой панели приборов.
По предварительным данным презентация обновленной Lada Granta состоится в рамках Московского автосалона, который состоится в августе.
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