Обновленную Lada Granta FL снова заметили на дорогах

Как известно «вазовцы» работают над обновленной версией Lada Granta, которая ранее уже попадала в объективы камер и имела защитную пленку зеленого цвета.

Между тем в Сети оказались другие снимки фейслифтинговой Гранты, которую заметили все также в камуфляже на дорогах общего пользования.

Если присмотреться, то на снимках заметно, что форма багажного отделения автомобиля немного поменяется и ожидается, что объём багажника станет больше.

В передней части автомобиль получит оформление подобное Весте. Номер будет перенесен на крышку багажника, а в салоне ожидают появление новой панели приборов.

По предварительным данным презентация обновленной Lada Granta состоится в рамках Московского автосалона, который состоится в августе.