Уфимские студенты планируют выпустить болид, которому хватит 1 литра бензина на 1000 километров пути.
В Уфе студенты разрабатывают болид с расходом 1 литр бензина на 1000 км
17.03.2018 19:15
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Сейчас студенты УГАТУ готовят болид, который будет представлен в Лондоне на соревнованиях «SHELL Eco-Marathon Europe 2018».
Для команды это будут не первые соревнования, так как в прошлом году они приняли участие в этом мероприятии и показали болид, который на 1 литре проехал 133 км.
Тогда в автомобиле был установлен доработанный мотор от импортного автомобиля. В этом году для нового болида создается новый ДВС и по расчетам молодых специалистов он позволит 1000 км проехать на 1 литре бензина.
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