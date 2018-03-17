В Уфе студенты разрабатывают болид с расходом 1 литр бензина на 1000 км

Сейчас студенты УГАТУ готовят болид, который будет представлен в Лондоне на соревнованиях «SHELL Eco-Marathon Europe 2018».

Для команды это будут не первые соревнования, так как в прошлом году они приняли участие в этом мероприятии и показали болид, который на 1 литре проехал 133 км.

Тогда в автомобиле был установлен доработанный мотор от импортного автомобиля. В этом году для нового болида создается новый ДВС и по расчетам молодых специалистов он позволит 1000 км проехать на 1 литре бензина.