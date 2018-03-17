История модели Опель Астра

Автомобильный концерн Опель является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. В 2016 году компания продала более миллиона автомобилей. Бесспорно, одной из самых популярных моделей данной компании уже несколько десятилетий является Опель Астра Седан.

Историю данной модели можно разделить на несколько временных периодов:

1992-1994

1994-1998

1998-2004

2007-2009

2012- по настоящее время

1992-1994

Представленный через год после релиза в 1991 году хэтчбека, автомобиль Опель Астра Седан позиционировался в качестве семейного автомобиля среднего класса.

Автомобиль был доступен как в спортивной компактной 3-х дверной версии, так и 5 дверной с более просторной кабиной и увеличенным багажником. Седан выпускался с четырьмя типами бензинового двигателя и двумя типами дизельного. С объемами от 1,4 до 1,8 л. Также было доступно несколько спортивных версий с 1,8 л. 4-х цилиндровым двигателем мощностью 125 л.с. и турбированым 1,7 л. Дизелем с 82 л.с. Модель продавалась в течении 2-х лет до тех пор пока не была заменена следующим поколением.

1994-1998

Рестайлинг кузова, проведенный в 1994 году мало изменил внешний облик автомобиля, а вот под капотом произошли серьезные изменения. Уровень оснащения и качество внутренней отделки салона были серьезно повышены. Новое оборудование позволило продавать автомобиль с кондиционером в базовой комплектации. Ряд бензиновых двигателей был пополнен 2 литровым 4-х цилиндровым двигателем, доступным в комплекте как с ручной, так и с автоматической коробкой передач. Дизельные двигатели также были заменены на более мощные версии с турбонаддувом.

1998-2004

В 1998 году кузов Опель Астры Седан претерпел более радикальные изменения. Вместе с впечатляющим внешним видом новое поколение получило еще более широкую линейку двигателей с различными модернизациями. Уровень оснащения был поднят еще раз, чтобы соответствовать стилю автомобиля, в то время как все двигатели, за исключением 1,6-литровых бензиновых версий и некоторых 1,7 литровых дизелей, получили 4-клапанные головки цилиндров, что повысило производительность и надежность автомобиля. В независимости от типа топлива и уровня комплектации, большинство седанов были доступны как с ручной, так и с автоматической коробкой передач.

2007-2009

Представленный на автосалоне в Стамбуле в 2006 году, обновленный Опель Астра Седан продолжил давно стартовавшую успешную серию автопроизводителя. Спроектированный специально для восточноевропейского рынка, автомобиль 2007 года выпуска сочетал в себе доступность по цене, модный стиль низкий расход топлива и высокую энергоэффективность. Модернизированное оборудование включало в себя быструю систему подогрева двигателя, двойные Ксеноновые фары и систему помощи при подъеме и спуске (HSA).

2012- по настоящее время

Опель продолжает успешную линейку Астра новыми спортивными и стильными седанами. Новый седан имеет плавный дизайн с большим количеством непрерывных линий и четкой детализацией, подчеркивающей спортивность и элегантность одновременно.

На протяжении десятилетий данная линейка автомобилей Опель только развивалась и набирала популярность. Хэтчбек Опель Астра был признан автомобилем года в Европе в 2016 году, а Седан занял 8 место по количеству продаж, что говорит о высокой популярности модели и интересу к ней со стороны покупателей.