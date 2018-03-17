Российские аналитики из Автостат провели мониторинг цен на автомобили и выяснили, что 17 компаний изменили цены на автомобили в РФ за последний месяц. Так, в период с 16 февраля по 15 марта 2018 года 17 автопроизводителей переписали ценники, и в числе таких компаний оказалась BMW.

На российском рынке за отчетный период изменились цены в большую сторону на модели Х3 и Х6. Удорожание составило 2,8 и 3,3% соответственно.

Также у автомобилей X2, Х3 и Х6 появились новые комплектации. У бренда KIA в связи с обновлением комплектаций изменились цены на хэтчбек Rio X-Line. Теперь автомобиль в комплектации Luxe получил ценник 844 900 рублей.

Picanto в версии X-Line и New Prestige предлагаются по цене от 809 900 и 819 900 рублей соответственно. Увеличились цены и на кроссовер Hyundai Creta (0,2-0,7%) и на Tucson (0,5 – 0,7%).

У китайского кроссовера Chery Tiggo 5 появилась новая комплектация Luxury Plus CVT, за счет которой максимальная цена модели выросла до 1 189 900. Еще в России подорожали все типы кузова Focus на 0,8 – 1,4%.