Lada Kub: надежное авто для российских дорог

Лада Куб – это новый коммерческий автомобиль, который создан на базе модели Лада Ларгус. От нее у Куба осталась оригинальная ходовая часть, а салон и кузов у новинки существенно отличаются от прототипа. Они стали объемнее и просторнее.

Выпускает такие авто компания САМОТЛОР-НН, производство на текущий момент мелкосерийное. Разработано несколько спецификаций машины:

автомобили для служб неотложной и скорой помощи;

машины для полицейских (в нескольких модификациях – для перевозки задержанных, кинологической службы, патрульных);

бронированные модели, которые подходят для инкассаторской службы;

автолавки;

рефрижераторы;

почтовые машины;

ритуальный транспорт;

авто для людей с ограниченными возможностями.

Также выпускают автомобили-универсалы для перевозки пяти или семи пассажиров.

Технические особенности и преимущества

С технической точки зрения Lada Kub ничем не отличается от своего предшественника Ларгуса: коробка передач – пятиступенчатая механическая, объем двигателя составляет 1,6 л, а мощность – от 87 до 120 лошадиных сил. Подвеска у автомобиля тоже осталась штатной, хотя разработчики «кубической» модели обещают ее укрепить. Изменения планируются и в ходовой части, которая будет усилена. Привод у авто передний, а маневренность и легкость машины унаследовали от предшественника.

Тест-драйвы показывают, что новинка отлично ведет себя даже в условиях сложной дороги, во дворах, в тяжелых погодных условиях. Благодаря достаточно высокому клиренсу (201 мм, если речь идет о фургоне) достигается отличная проходимость даже на грунтовых дорогах, в условиях поездки по снегу. Единственный нюанс – авто немного «парусит», если дует сильный боковой ветер.

Среди отличий между Ларгусом и Кубом стоит выделить основные:

увеличилась высота потолка в салоне – теперь она составляет более 130 см;

«вырос» до 36 см задний свес;

грузовой отсек стал шире – этот показатель составляет около 140 см; длина отделения увеличена до 225 см.

Особенности новой модели зависят от спецификации машины.

Грузовой фургон отличается повышенной вместительностью – объем его отсека для грузов – 4 кубических метра, а грузоподъемность составляет 650 кг.

Грузопассажирские модификации имеют пять пассажирских мест, а сугубо пассажирские варианты могут быть пяти- или семиместными.

Медицинские варианты оснащаются носилками, имеют дополнительное место для размещения медперсонала и пациентов.

Компактные полицейские авто позволяют перевозить одного или двух задержанных.

Кинологические модели оборудованы местами для перевозки животных, а также откидными сиденьями для оперативной группы. Под ними организованы места для хранения вещей.

Авто для людей с ограниченными возможностями предусматривает место для установки коляски, а также ремни для ее фиксации. Загрузка в транспорт упрощена, продумана конструкция сидений.

Инкассаторские машины оборудованы специальной бронированной капсулой.

Где купить новинку?

Продажа транспортных средств проводится компанией-производителем в Нижнем Новгороде. Заказать модель можно на сайте САМОТЛОР-НН – kubcar.ru. Также авто представлено в официальных салонах и магазинах компании АВТОВАЗ, в дилерских сетях концерна. Стоимость варьируется в пределах 900 тысяч – 11000 000 рублей, в зависимости от спецификации. Дешевле всего обходятся грузовые фургоны, а вот рефрижераторы, бронеавтомобили и другие специализированные модели стоят дороже. Эти машины – участники государственной лизинговой программы, что позволяет приобрести их на льготных условиях.