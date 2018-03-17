Первый электрический кроссовер Audi оценили дешевле гибридного Audi Q7

Стали известны цены на новый электрический кроссовер Audi для немецкого рынка. Оказалось, что первый электрический кроссовер в Audi оценили дешевле гибридного Q7.

Так, на рынке Германии кроссовер Audi e-tron с полностью электрической силовой установкой оценили в 80 тысяч евро, а эта цена оказалась ниже на 2 000 евро, чем стоимость гибридного Q7 e-tron.

Новинка уже предлагается для заказа не только в Германии, но и в ряде других стран. Даже приводится и статистика заказов в Норвегии, где модель уже заказали 3,7 тыс. клиентов.

Новый кроссовер Audi e-tron должен дебютировать летом этого года в Брюсселе, а его серийное производство запланировано на вторую половину следующего года. Позже появится и купеобразный вариант кроссовер Audi e-tron Sportback.