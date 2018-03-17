Новый Ford Explorer появится в РФ во втором квартале 2018 года

В России скоро начнутся продажи обновленного кроссовера Ford Explorer. «Живые» продажи модели начнутся в начале второго квартала 2018 года, пишет Автостат.

Уже скоро российские дилеры марки начнут принимать заказы на модель, а в дилерские центры кроссовер начнут поставлять в начале второго квартала 2018 года. Точной даты автопроизводитель пока не называет.

В обновленном Ford Explorer появятся новые опции и некоторые изменения во внешности и в салоне. Появятся светодиодные противотуманные фары и добавят хромированную радиаторную решетку.

Обновленный флагманский кроссовер получил систему дистанционного запуска двигателя, которая работает на расстоянии до 100 метров от передатчика ключа.

Также в кроссовере появится салонное зеркало с USB-разъемом, к которому можно подключать смартфоны, навигаторы и другие гаджеты.

Еще в компании проделали дополнительную работу по улучшению шумоизоляции. Сейчас базовая комплектация Ford Explorer стоит от 2 849 000 рублей.