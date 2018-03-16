Назван ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей в России

Российские аналитики из АвтостатИнфо проанализировали продажи автомобилей по итогам февраля и назвали самые продаваемые китайские модели.

Возглавил рейтинг китайский Lifan Solano, который был продан в количестве 203 штук, что на 4,2% меньше, чем в феврале 2017 года.

На втором месте в списке оказался кроссовер Lifan X60, реализованный в количестве 154 экземпляров, а это на 68% хуже.

В тройке лидеров с результатом 151 проданный автомобиль оказались Chery Tiggo и Lifan X50. У первой модели продажи выросли на 32,5%, а у второй сократились на 45%.

Четвертое и пятое место оказалось за Lifan Myway (150 ед.) и DW Hower H3 (145 авто).