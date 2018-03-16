Новый хэтчбек Kia K2S рассекречен до премьеры

В компании Kia готовят к выходу на китайский рынок новый хэтчбек Kia K2S, который по сути является аналогом нашего Kia Rio, только получил пятидверный кузов.

До премьерного показа автомобиля в Сети появились фотографии автомобиля без какого-либо камуфляжа. Уже во втором квартале этого года в Китае Kia K2 будет предложен в трех вариантах: седан K2, внедорожный KX Cross и хэтчбек K2S.

Эта модель с кормы будет выглядеть как KX Cross/ Rio X-Line за исключением отсутствия пластикового обвеса и сдвоенного патрубка выхлопной системы.

Известно, что хэтчбек получил следующие размеры: 4 200 мм — длина, 1 720 мм — ширина, 1 460 мм — высота, колесная база — 2 600 мм.

Моторная гамма «пятидверки» будет как у седана. Так под капотом будет устанавливаться 1,4 или 1,6-литровые моторы мощностью 107 и 123 л.с. соответственно.