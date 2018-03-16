Geely начала продажи обновленного кроссовера Geely Boyue

Китайский автопроизводитель Geely объявил о старте продаж обновленной версии кроссовера Geely Boyue, цены на который были озвучены еще в январе.

Теперь китайские дилеры начали официальные продажи модели, которая предлагается по цене от 121 800 до 159 800 юаней. В переводе на российский рубль цены обновленного автомобиля варьируются от 1 097 000 до 1 440 000 рублей.

Для покупки кроссовер будет предлагаться в девяти разных версиях. Для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.

Кроме этого, в салоне кроссовера расположилась новая мультимедийная система с сенсорным управлением. Под капотом кроссовера 2019 модельного года будет установлен двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 141 л.с.

Также в линейке двигателей присутствует турбированный 1,8-литровый мотор с отдачей 163 или 181 л.с. Среди трансмиссии производитель предложит шестискоростную механическую или автоматическую коробки передач. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.