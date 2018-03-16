Компания Lincoln возродит кроссовер Lincoln Aviator‍

Возрожденный внедорожник будет построен на базе нового Explorer, а дебютировать он будет в рамках автосалона в Нью-Йорке, который состоится 28 марта.

Сегодня компания опубликовала видеотизер с автомобилем Lincoln Aviator. На автошоу будет дебютировать концепт внедорожника, подробности о котором не раскрывают.

По данным инсайдеров в основе автомобиля расположится платформа следующего поколения Explorer. По габаритам внедорожник будет немного меньше, чем Navigator.

У него будет алюминиевый корпус и десятискоростная коробка передач. Больше подробностей станет известно в конце этого месяца.

