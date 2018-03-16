Datsun on-DO в феврале вошел в топ-25 российских бестселлеров

Российский офис компании Datsun опубликовал отчетные данные по продажам автомобилей за прошлый месяц. Так, компания в феврале реализовала 2 053 автомобиля, что на четыре процента больше.

По итогам двух месяцев объём продаж составил 3 316 автомобилей, что на 7% лучше, чем в январе-феврале 2017 года. Доля компании составила 1,4%.

Бестселлером бренда в России все также остается седан Datsun on-DO, который был реализован в количестве 1 754 единиц и в феврале вошел в топ-25 российских бестселлеров.

Популярность седана по итогам прошлого месяца выросла на 53%. Продажи хэтчбека составили 299 штук, что на 64% меньше.