Кроссовер Hyundai Tucson подорожал в России на 10 тысяч рублей

В России компания Hyundai подняла цены на свой кроссовер Tucson, стоимость поднялась не значительно – на 10 тысяч рублей.

Российское аналитики проанализировали цены на новые автомобили, которые представлены в РФ и на основе анализа было выявлено, что Hyundai Tucson во всех комплектациях подорожал на 10 тысяч рублей, при этом удорожание коснулось только моделей 2018 года выпуска.

Сейчас стоимость Tucson в комплектации Primary с двухлитровым мотором стоит от 1 369 000 рублей.

Полноприводная версия Tucson с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 185 л.с. сейчас будет стоить от 2 134 000 рублей.

Согласно открытым данным агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году было продано 12 011 кроссоверов Tucson, а это на 17,3% больше чем в 2016 году.