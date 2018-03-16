Чешский автопроизводитель начал продажи удлинённого кроссовера Karoq. Эта версия практически не отличается от классической за исключением длины.
Skoda начала продажи «удлинённого» кроссовера Skoda Karoq
Skoda начала продажи «удлинённого» кроссовера Skoda Karoq, который уже поступил в дилерские центры в Китае и за нее просят от 139 900 юаней, что в пересчете почти 1,3 млн рублей. Максимальная комплектация кроссовера обойдется в 189 900 юаней (1,7 млн рублей).
В отличии от европейского Karoq, китайская версия чешского автомобиля на 50 мм длиннее, и на столько же была увеличена и колесная база модели.
В КНР «удлинённый» кроссовер Skoda Karoq предлагается с 1,2 и 1,4-литровыми моторами мощностью 116 и 150 л.с. соответственно.
В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Привод для китайской версии кроссовера пока только передний.
В качестве опции для новинки можно заказать панорамную крышу, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, цифровую панель приборов и адаптивный круиз-контроль с системой предотвращения фронтального столкновения.
Внешне адаптированный для Китая Karoq от европейской версии можно будет отличить по шильдикам на передних дверях и крыльях, а также по серебристым накладкам на бамперах.