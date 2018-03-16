Чешский автопроизводитель начал продажи удлинённого кроссовера Karoq. Эта версия практически не отличается от классической за исключением длины.

Skoda начала продажи «удлинённого» кроссовера Skoda Karoq, который уже поступил в дилерские центры в Китае и за нее просят от 139 900 юаней, что в пересчете почти 1,3 млн рублей. Максимальная комплектация кроссовера обойдется в 189 900 юаней (1,7 млн рублей).

В отличии от европейского Karoq, китайская версия чешского автомобиля на 50 мм длиннее, и на столько же была увеличена и колесная база модели.

В КНР «удлинённый» кроссовер Skoda Karoq предлагается с 1,2 и 1,4-литровыми моторами мощностью 116 и 150 л.с. соответственно.

В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Привод для китайской версии кроссовера пока только передний.

В качестве опции для новинки можно заказать панорамную крышу, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, цифровую панель приборов и адаптивный круиз-контроль с системой предотвращения фронтального столкновения.

Внешне адаптированный для Китая Karoq от европейской версии можно будет отличить по шильдикам на передних дверях и крыльях, а также по серебристым накладкам на бамперах.