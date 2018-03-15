Продажи автомобилей в странах ЕС в феврале выросли на 4,3%

Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей в странах ЕС за прошлый месяц. Согласно этим данным, продажи автомобилей в ЕС в феврале выросли на 4,3% и составили 1 млн 125,4 тыс. штук.

По итогам первых двух месяцев в странах ЕС было реализовано 2,379 миллиона автомобилей, что 5,8% больше.

Лидерами среди автопроизводителей по росту продаж оказались PSA Group (+70,6%), Hyundai (10,8%) и Volkswagen Group (9,3%).

При этом лидерами по росту продаж автомобилей среди стран ЕС стали Болгария и Хорватия (на 39,5%), Греция (на 34,9%), Румыния (на 33,6%) и Венгрия (на 30,8%).

Отрицательная динамика продаж наблюдалась в Великобритании — на 5,1%, Ирландии — на 3,5% и Швеции — на 1,6%.