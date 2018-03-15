В Audi могут отказаться от преемника спорткара Audi R8

В немецкой компании могут принять решение не создавать преемника для спорткара Audi R8, о чем рассказали представители компании в общении с зарубежными журналистами.

Впрочем, говоря о своих планах, руководство марки отмечает, что пока окончательного решения по этому поводу не принято. Как заявил представитель компании, никогда не стоит говорить никогда.

При этом говоря о планах на будущее было сказано, что освободившиеся средства Audi, которые планировалось выделить на преемника модели, будут направлены на создание гибридных и электрических моделей.

Напомним, что сейчас Audi R8 предлагается с 52,-литровым 610-сильным двигателем, который работает в паре с семискоростным роботом. Разгон автомобиля осуществляется за 3,2 секунды.