Audi создаст четырехдверный электрокар Audi e-tron Gran Turismo‍

Немецкая компания намерена выпустить достойного конкурента Tesla Model S. Представители компании Audi уже официально заявили, что электрокар будет выпущен в 2020 году, и сейчас его разработкой занимается подразделение Audi Sport.

На пресс-конференции автопроизводитель анонсировал свой новый электрокар E-Tron GT, даже был показан эскиз модели.

По неофициальным данным, E-Tron GT получит полный привод, запас хода около 500 километров и четыре электромотора, а ряд компонентов будет позаимствован у электрического кроссовера Audi Q6.

Сама компания официально не раскрывает информацию про E-Tron GT, но было сказано, что электрическую «четыредверку» построят на платформе SPE, которую сейчас разрабатывает Porsche. Новая тележка будет использоваться исключительно для электрокаров.