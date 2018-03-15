Zotye опубликовала официальные эскизы нового кроссовера Zotye T600

Китайский автопроизводитель готовит новое поколение кроссовера Т600, который дебютирует уже летом этого года. Анонсируя новую генерацию, и подогревая интерес к кроссоверу, компания опубликовала официальные эскизы модели.

Как известно Zotye T600 на китайском рынке представлен несколькими версиями. Так, в семействе есть обычный кроссовер, его спортивная версия и версия с купеобразным кузовом и приставкой к названию Coupe.

Сегодня были опубликованы эскизы обычного кроссовера. Судя по эскизам, в новом поколении Zotye T600 станет менее похож на Volkswagen Touareg.

Что касается изменений техническом плане, то пока об этом информации нет. Сейчас кроссовер предлагается с бензиновыми моторами мощностью 162 и 190 лошадиных сил. Они работают в паре с пятискоростной механикой или роботом.