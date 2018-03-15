Компания Lincoln может отказаться от седана Continental

Как оказалось в компании Lincoln не планируют выпускать преемника для флагманского седана, а позже его производство планируют прекратить.

Об этом сообщают зарубежные источники, ссылаясь на представителей компании. Так, сообщается, что преемника у автомобиля Continental не будет, а его производство будет прекращено, когда продажи совсем снизятся.

Впрочем, седан по итогам прошлого года был продан в количестве более 12 тысяч единиц. При этом такие модели как BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Cadillac XTS разошлись тиражом свыше 20 тысяч единиц.

Сейчас седан предлагается с бензиновыми моторами мощностью 405, 335 и 305 л.с. В качестве трансмиссии доступен шестискоростной автомат, который работает с передне- или полноприводной системами. Стоимость Continental составляет 45 160 долларов или 2,58 миллиона рублей.