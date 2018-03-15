Hyundai в России представила особую Чемпионскую серию FIFA 2018

В России с 1 апреля стартуют продажи моделей Solaris, Elantra, Creta и Tucson, посвященных Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Это будет ограниченная партия автомобилей и автопроизводитель намерен в РФ поставить всего 20 тысяч авто.

Цены на спецверсии пока не объявлены, но уже известно, что все авто получат особые аксессуары и футбольный мяч Adidas с символикой мундиаля.

Hyundai Tucson и Elantra в спецверсии будут представлены во всех комплектациях, а Solaris станет доступен только в версиях Elegance и Comfort с 1,6-литровым мотором, при этом кроссовер Hyundai Creta в спецверсии будет предлагаться только в комплектации Style. Для всех спецверсий будет действовать кредитное предложение от Hyundai Finance с 5% ставкой.