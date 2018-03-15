Honda выпустит новую версию самой быстрой газонокосилки в мире

Honda сегодня представила новую версию самой быстрой в мире газонокосилки, которая получила мотор мощностью 192 л.с. Разработкой газонокосилки Mean Mower Mk.2 занимались специалисты Honda и команда Team Dynamics.

В новой Mean Mower установили мотор от мотоцикла CBR1000R Fireblade. Он способен выдать 192 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Заявлено, что газонокосилка с новым ДВС сможет разгонятся до 215 км/ч.

Первая генерация Mean Mower могла разгонятся до 209 км/ч и это сделало ее самой быстрой в мире. В 2014 году Mean Mower вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая газонокосилка в мире.