Mercedes-Benz представила обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman

Mercedes-Benz обновил свою самую длинную машину в модельном ряду – Mercedes-Maybach Pullman. Лимузин получил ряд изменений в салоне и радиаторную решетку в стиле Mercedes-Maybach S-Class.

Обновленный Maybach Pullman можно будет узнать по новой радиаторной решетке и 20-дюймовым колесным дискам.

Также теперь в качестве опции предложат двухцветную окраску кузова. В палитре отделки салона появились три новых цвета: коричневый, бежевый с синим и серый.

Под капотом 6,5-метрового автомобиля устанавливают 6,0-литровый V12, который способен сгенерировать 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.