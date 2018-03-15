О том, что производство лифтбека будет перенесено из Ижевска в Тольятти стало известно еще в прошлом году. При этом сегодня сообщается, что производство лифтбека LADA Granta уже перенесено в Тольятти.
Из Ижевска в Тольятти перенесли производство Lada Granta Liftback
15.03.2018 15:36
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С переносом серийного производства Гранты, на производственной площадке в Ижевске освободились мощности, которые будут использованы для увеличения объёмов выпуска автомобилей семейства LADA Vesta.
Между тем напомним, что седан LADA Granta в скором времени получит обновленную версию, которая уже была замечена во время тестов.
Согласно неофициальной информации, презентация обновлённой Гранты может состояться в августе на автосалоне в Москве.
Говоря о новом поколении автомобиля, то ранее появлялась информация, что оно появится в 2021 году. Между тем с 1 марта стартовали продажи LADA Granta City.
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