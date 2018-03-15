Роскошный интерьер нового седана Quoris показала Kia

Корейская компания Kia показала роскошный интерьер своего седана Kia Quoris. На корейском рынке эта модель продается под названием K900.

Новое поколение Kia Quoris/K900 будут собирать в Корее, а в продажу роскошный седан поступит во втором квартале 2018 года. Когда новинка доберется до российского рынка не сообщается, но это должны сказать на презентации модели.

Технические характеристики Quoris/K900 пока не раскрывают, но сейчас рассказали, что в салоне «четырехдверки» будет установлено умное освещение, которое будет отслеживать движение водителя и пассажиров и подсвечивать ту зону, куда они поднесут руку.

Салон новой генерации седана сделают из премиальных материалов – натурального дерева, кожи и металла.

Еще в нем установят 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и подсветку с 64 вариантами оттенков. Неделю назад Kia компания показала экстерьер своего седана Kia Quoris.