Презентация нового поколения кроссовера BMW X4 состоялась на международном Женевском автосалоне, но уже российский офис объявил о его ценах и комплектациях. Так, стали известны цены и комплектации на новый BMW X4 для России, который будет доступен в четырех версиях.

Отметим, что на немецком и американском рынках продажи кроссовера и цены еще не были анонсированы. Базовый вариант кроссовера с двухлитровым 184-сильным мотором обойдется в России по цене от 3,35 миллиона рублей.

Вариант с таким же двигателем, но мощностью 249 л.с. обойдется за 3,68 миллиона рублей. Новый BMW X4 с трехлитровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил оценили в 4 990 000 рублей.

Дизельная модификация с двухлитровым силовым агрегатом, мощность которого составит 190 л.с. обойдется покупателям за 3 460 000 рублей.

В списке начальной комплектации производитель предлагает следующие опции: подогрев передних сидений, электропривод багажника, светодиодную оптику, передний и задний парктроники, атмосферную подсветку салона, а также спортивную подвеску.

Официальные продажи кроссовера запланированы на 14 июля 2018 года. Первые партии автомобилей будут укомплектованы пакетами M Sport и Exclusive, а вот заряженная версия приедет в Россию в конце лета.