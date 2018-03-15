Три пенсионера пострадали при перевороте авто на трассе в Зауралье, который был зафиксирован накануне днем, 14 марта.

Как сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области, страшная авария с «перевертышем» произошла 14 марта, около 15:10 в Куртамышском районе на 57-м километре трассы Курган — Куртамыш — Целинное.

Установлено, что 68-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» при движении по трассе превысил скорость, потерял управление и съехал с проезжей части. В результате автомобиль опрокинулся в кювет.

Пострадали три пожилых человека из салона авто. Больше всего травм у 69-летней пассажирки, которая была не пристегнута ремнем безопасности на заднем сидении.

Кроме нее, пострадали водитель и еще один пассажир — 65-летняя женщина.