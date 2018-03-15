Тизерное фото матричной фары нового Touareg‍ опубликовала Volkswagen

Volkswagen продолжает интриговать тизерными изображениями нового поколения кроссовера Touareg. В этот раз немецкий автопроизводитель показал матричную оптику новой модели.

Презентация нового Volkswagen Touareg состоится 23 марта в рамках Пекинского автосалона, причем на это мероприятие кроссовер приедет своим ходом, а для этого ему надо будет проехать 16 тысяч километров от завода из Братиславы.

Touareg разработали на той же тележке что и Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. У него также будет полноуправляемой шасси и пневматическая подвеска.

В салоне новинки установят новую цифровую панель приборов с 12-дюймовым экраном, а на центральной панели расположится 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Продажи немецкого кроссовера в России начнутся летом 2018 года.