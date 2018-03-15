Вчера, 14 марта, в жестком ДТП в Пятигорске «ВАЗ» наехал на внедорожник и сбил пенсионерку, которая шла по проезжей части.

В Пятигорске на улице Кирова в четверг, 14 марта, автомобилист на «ВАЗ-21074» протаранил припаркованный внедорожник «Фольксваген», после чего потерял управление и совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку, которая шла по проезжей части.

Женщина-пешеход госпитализирована. Как объяснил сам виновник аварии, он потерял управление после выезда на трамвайные рельсы.

Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю ведут проверку обстоятельств ДТП.