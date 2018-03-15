Nissan показала новый внедорожник Nissan Terra со всех сторон

Компания Nissan полностью рассекретила свой новый рамный внедорожник Terra, который создан на базе пикапа Navara. Публичный показ модели состоится на автосалоне в Пекине в апреле, но уже сейчас известны размеры Terra и его моторная гамма.

Внедорожник получил размеры: длина – 4 882 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 835 мм, размер колесной базы 2 850 мм. Модель стала немного больше чем его ближайший конкурент Toyota Fortuner.

Под капотом Terra будут устанавливать с 2,5-литровый 184-сильный бензиновый мотор. Ему пару составит механическая или автоматическая трансмиссия.

Первой страной, где начнут продажи Nissan Terra станет Китай, а в дальнейшем он поступит и в другие азиатские страны, причем в какие именно пока не сообщается.

Предположительно за пределами Китая внедорожник предложат с дизельными 2,3 и 2,5-литровыми моторами, такие ДВС сейчас ставят и под капот пикапа Navara.

Презентация Terra состоится 12 апреля. На рынке новинка будет конкурировать с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.

В модельном ряду марки он заменит предыдущее поколение Pathfinder, так как последний со сменой поколения стал кроссовером.