Китайская Foton представила обновленный пикап Foton Tunland

Китайская компания Foton провела презентацию обновленной версии пикапа Foton Tunland, который впервые был представлен в 2011 году в Китае. Для пикапа это уже второе обновление, а первое модель получила менее года назад, когда в неё существенно обновился салон.

В этот раз производитель провел обновление внешности, где появилась новая радиаторная решетка, которая стала больше, новая оптика, а также появились черного цвета колесные арки.

Передний и зданий бампер также обновились. Кроме этого, после обновления Foton Tunland получил удлинённую версию. Этот вариант получил длину 5 603 мм, что на 293 мм больше, чем у обычного пикапа.

С технической стороны пикапа не изменился и все также предлагается с бензиновым 2,4-литровым 136-сильным мотором и дизельным 116-сильным агрегатом объемом 2,8 литра.

Стоимость обновленного пикапа на китайском рынке будет от 88 800 юаней до 127 300 юаней или от 799 000 до 1 145 000 рублей.