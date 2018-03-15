Suzuki представила лимитированную версию кроссовера Ignis Ginza

Новая лимитированная версия кроссовера стала доступна для предзаказа в Италии. Новинка получила название Suzuki Ignis Ginza и отличается изменениями во внешности, салоне и списке оборудования.

Так, особая версия автомобиля создавалась в честь торгового квартала в Токио, где находятся модные рестораны и магазины знаменитых брендов.

Тираж спецверсии автомобиля будет ограничен 100 экземплярами. Отличаться этот вариант будет белым цветом кузова, с клетчатым рисунком некоторых элементов.

Клетчатый рисунок будет наблюдаться и в салоне. В списке оборудования автомобиля будут колесные диски размером 16 дюймов, информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном и поддержкой смартфонов, климат-контроль, круиз-контроль и ряд систем безопасности и помощи водителю.

Стоимость спецверсии составит 18 950 евро или 1 336 000 рублей в версии с передним приводом. Полноприводный вариант оценили 20 450 евро или 1,41 миллиона рублей.