Российский автопроизводитель грузовиков, будет использовать отечественные комплектующие, которые значительно дешевле импортных аналогов, при этом они не уступают им по качеству.
«КАМАЗ» продолжает отказываться от импортных комплектующих
15.03.2018 05:25
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В компании «КАМАЗ» продолжает действовать программа по импортозамещени. Так, в новые кабины скоро начнут устанавливать произведенные в РФ кожухи для автономного отопителя, солнцезащитные козырьки и надоконная полка, которая производится компанией «Автокомпонент».
Надоконная полка в кабинах грузовиков выполнена по немецкой технологии Spray Skin («напыляемая кожа»). Эта технология позволяет производить детали интерьера устойчивые к деформации и любого цвета.
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