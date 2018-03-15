«КАМАЗ» продолжает отказываться от импортных комплектующих‍

Российский автопроизводитель грузовиков, будет использовать отечественные комплектующие, которые значительно дешевле импортных аналогов, при этом они не уступают им по качеству.

В компании «КАМАЗ» продолжает действовать программа по импортозамещени. Так, в новые кабины скоро начнут устанавливать произведенные в РФ кожухи для автономного отопителя, солнцезащитные козырьки и надоконная полка, которая производится компанией «Автокомпонент».

Надоконная полка в кабинах грузовиков выполнена по немецкой технологии Spray Skin («напыляемая кожа»). Эта технология позволяет производить детали интерьера устойчивые к деформации и любого цвета.