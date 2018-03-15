Представители отечественного автогиганта в общении с журналистами рассказали о новом Lada 4×4, который как известно получит новое поколение. О модели новой генерации было немало слухов, а также создавались рендеры с предполагаемой внешностью , но при это в АвтоВАЗе ничего не сообщают о новинке.

Между тем, директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин в общении с журналистами RNS рассказал, что АвтоВАЗ сделает новую Lada 4×4 похожей на старую.

Впрочем, это новость не нова, ведь ранее сообщалось, что в компании намерены создать внедорожник, который не будет кардинально отличаться от предшественника во внешности и сохранит свои узнаваемые и специфические элементы. Ранее стало известно, что для нового поколения Lada 4х4 будет использоваться платформа, разработанная компанией Renault.

В основе российского внедорожника ляжет глубоко модернизированная тележка нового поколения Duster. Инженеры «АвтоВАЗа» планируют изменить тележку таким образом, чтобы новая Lada 4х4 не уступала по проходимости текущей генерации.

Предполагается, что со сменой поколения полностью изменятся и моторы, которые будут позаимствованы у Renault. Также у французов возьмут и трансмиссию. При этом Стив Матин отметил, что на Duster новый Lada 4х4 похож не будет, ведь «Lada должна остаться Lada».

Ранее стало известно, что новый внедорожник начнут собирать в Бразилии.