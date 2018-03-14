Такую награду отечественный кроссовер получил на российском автомобильном форуме RAF, который прошел 13-14 марта в Москве.
Кроссовер LADA Vesta SW Cross назван лучшим дебютом 2017 года
14.03.2018 18:00
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Кроссовер LADA Vesta SW Cross производства Ижевского автозавода назван лучшим дебютом 2017 года. Такую награду отечественный кроссовер получил на российском автомобильном форуме RAF, который прошел 13-14 марта в Москве.
Премию вручили директору по дизайну LADA Стиву Маттину, который придумал фирменный стиль ДНК, сообщает пресс-центр «АВТОВАЗа».
Отметим, что модели семейства LADA Vesta в 2017 и 2016 году были отмечены премией в номинации «Лучший продукт года».
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