Кроссовер LADA Vesta SW Cross назван лучшим дебютом 2017 года

Такую награду отечественный кроссовер получил на российском автомобильном форуме RAF, который прошел 13-14 марта в Москве.

Кроссовер LADA Vesta SW Cross производства Ижевского автозавода назван лучшим дебютом 2017 года. Такую награду отечественный кроссовер получил на российском автомобильном форуме RAF, который прошел 13-14 марта в Москве.

Премию вручили директору по дизайну LADA Стиву Маттину, который придумал фирменный стиль ДНК, сообщает пресс-центр «АВТОВАЗа».

Отметим, что модели семейства LADA Vesta в 2017 и 2016 году были отмечены премией в номинации «Лучший продукт года».