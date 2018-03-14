Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали цены на все комплектации кроссовера Suzuki Vitara 2018 модельного года и обнаружили повышение цен.

От 14 до 24 тысяч рублей‍ прибавил в цене Suzuki Vitara на российском авторынке с 1 марта. Теперь начальная комплектация GL для автомобиля с 117-сильным 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией подорожала на 24 тысячи рублей и стоит 1 079 000 рублей.

Комплектация с коробкой-автомат подорожала на такую же сумму и теперь продается за 1 179 000 рублей. Все остальные комплектации Suzuki Vitara выросли в цене на 14 тысяч рублей.

Самая топовая комплектация S с турбомотором 1,4 л (140 л.с.), АКПП и полным приводом стоит уже 1 599 000 рублей.

Ценовые изменения других комплектаций приведены в таблице.