Обновленная спорт-версия Range Rover Velar замечена на трассе в Нюрнбуринге, гдеи попала в объективы фотошпионов. Эксперты сообщают, что в названии обновленного кроссовера, который появится у европейских дилеров осенью 2018 года, будет приставка SVR. Новинка составит прямую конкуренцию BMW X6 M.

Судя по снимкам, новый спорткроссовер получил необычные бамперы с увеличенными воздухозаборниками, дизайнерские диски, агрессивный диффузор и двойные патрубки выпускной системы.

По инсайдерской информации, силовая установка новинки будет представлена пятилитровым бензиновым мотором на 550 «лошадок». С таким двигателем кроссовер разгонится до 100 км/час за 4,2 секунды.

Инженеры внедрили в автомобиль новые материалы, снизив его массу. Она будет не выше 1800 килограммов. Кроссовер оснастят перенастроенным шасси и новой пневмоподвеской.