В компании Subaru готовят к дебюту новое поколение кроссовера Forester и сегодня производитель распространил первое изображение модели. Вместе с опубликованным тизером компания анонсировала и презентацию Forester.
Subaru показала первое изображение нового кроссовера Forester
14.03.2018 08:55
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Согласно официальной информации, премьера нового поколения автомобиля будет проходить в рамках автосалона в Нью-Йорке, который начнет свою работу 28 марта.
Предполагается, что в основе нового Forester расположится платформа GP (Subaru Global Platform), на которой построен и Subaru Ascent.
Моторная гамма новой генерации, как ожидается, будет представлена 1,6 и 2,0-литровыми моторами. Предполагается, что со сменой поколений у модели появится и гибридная версия.
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