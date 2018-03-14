Subaru показала первое изображение нового кроссовера Forester

В компании Subaru готовят к дебюту новое поколение кроссовера Forester и сегодня производитель распространил первое изображение модели. Вместе с опубликованным тизером компания анонсировала и презентацию Forester.

Согласно официальной информации, премьера нового поколения автомобиля будет проходить в рамках автосалона в Нью-Йорке, который начнет свою работу 28 марта.

Предполагается, что в основе нового Forester расположится платформа GP (Subaru Global Platform), на которой построен и Subaru Ascent.

Моторная гамма новой генерации, как ожидается, будет представлена 1,6 и 2,0-литровыми моторами. Предполагается, что со сменой поколений у модели появится и гибридная версия.